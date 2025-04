POL-OG: Haslach - Arbeitsunfall

Willstätt (ots) - Die Beamten des Verkehrsdienst Bühl sind nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der A5 bei Willstätt auf der Suche nach dem Fahrer eines schwarzen Cupra Leon. Gegen 15 Uhr soll ein 31 Jahre alter Seat-Fahrer in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs gewesen sein. Offenbar bemerkte er einen verkehrsbedingt abbremsenden Cupra-Fahrer zu spät und kollidierte mit diesem, was am Seat einen Schaden ...

