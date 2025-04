Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald/Langhurst - Drei Leichtverletzte

Schutterwald/Langhurst (ots)

Eine 24-jährige Audi-Fahrerin soll am Dienstagnachmittag infolge Unachtsamkeit die durchgezogene Mittellinie der Bahnhofstraße in Langhurst überfahren und in der Folge den VW einer entgegenkommenden 57-Jährigen gestreift haben. Die beiden Fahrzeuge verhakten sich hierbei mit den Vorderrädern und wurden auf der Fahrbahn gedreht. Der VW kollidierte daraufhin mit der neben der Straße befindlichen Lärmschutzwand. Die 57-jährige Fahrzeuglenkerin und ihre beiden Mitfahrer wurden bei dem sich gegen 15:30 Uhr zugetragenen Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.

