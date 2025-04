Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Hänger umgekippt, Ausfahrt Strohbach gesperrt

Gengenbach (ots)

Am Mittwoch fuhr ein Lastwagenfahrer auf der B33 von Offenburg kommend in Richtung Villingen-Schwenningen. Gegen 11 Uhr kam der beladene Hänger des Gespanns an der Ausfahrt Gengenbach/Strohbacher Kreuz zum Kippen und in Folge auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Ein- und Ausfahrt auf die B33 ist aktuell zur Bergung des Anhängers gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

