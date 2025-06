Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw vor Kindergarten beschädigt - Unfallflucht

Vlotho (ots)

(hd) Am Mittwoch (11.06.2025) parkte eine 28-Jährige ihren Skoda Fabia um 08:40 Uhr vor einem Kindergarten an der Breslauer Straße in Vlotho. Als sie um 08:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie mehrere Beschädigungen an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem Skoda zusammengestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1200,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

