Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß bei Überholvorgang - Zwei Personen verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf der Klosterbauerschafter Straße wurden am Samstag (14.6.) zwei Personen leicht verletzt. Ein 22-jähriger Löhner fuhr um 17.53 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung B239. Unmittelbar vor ihm fuhren ein Traktor und ein weiterer Pkw. Der Mann beabsichtigte, die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Vor einer Kurve setzte der 22-Jährige dann trotz eingeschränkter Sicht zum Überholvorgang an. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn, der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Trotz eines umgehend eingeleiteten Ausweichmanövers stieß der Mercedes in die Seite des entgegenkommenden Autos. Durch die Kollision wurde der Mercedes auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 58-Jährige und ein 4-jähriges Mädchen, das sich ebenfalls in dem Auto befand, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 22-Jährigen Anzeichen des Konsums berauschender Mittel fest. Daher wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Bünde gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Löhner vor Ort entlassen. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell