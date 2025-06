Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kellerräumen - Unbekannte entwenden Werkzeug

Herford (ots)

(jd) Ein Herforder stellte am Sonntagvormittag (15.6.) einen Einbruch in seinem Haus in der Clausewitzstraße fest: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen das Schloss einer Kellertür gewaltsam an, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Sie durchsuchten die Kellerräume nach Diebesgut und nahmen einen Bohrhammer der Marke Bosch samt Zubehör sowie den Akku eines E-Bikes an sich. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Clausewitzstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

