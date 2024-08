Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die drei osthessischen Landkreise

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall auf der K 150 zwischen Betzenrod und Steinbach

Hünfeld. Am Donnerstag (22.08.), gegen 8:45 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Betzenrod und Steinbach zu einer Kollision des Fahrzeugspiegels eines Ford Transit und eines bislang unbekannten hellgrauen Pkw. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der hellgraue Pkw nach kurzem Anhalten weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in noch unklarer Höhe zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652 96580 zu wenden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall mit Pedelecs

Alheim-Baumbach. Ein Mann und eine Frau aus Guxhagen befuhren am Mittwoch (21.08.), gegen 16.55 Uhr, mit ihren Pedelecs die L 3253 in Richtung Sportplatz. Nach aktuellen Informationen fuhr die 67-jährige Fahrerin dabei zunächst seitlich versetzt zu dem 71-jährigen Mann, als sich von hinten ein Schlepper nährte. Daraufhin fuhr die Frau mit ihrem Zweirad ebenfalls zur Seite, wodurch sie mit dem Rad des 71-Jährigen kollidierte. Beide Personen kamen in der Folge zu Fall, wobei der Guxhagener schwerverletzt wurde. Die 67-Jährige blieb unverletzt. Außerdem entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg

Unfall

Friedewald. Am Mittwoch (21.08.), gegen 5:40 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippstahl. In Höhe der Ortslage Friedewald beabsichtigte der Fahrer nach momentan vorliegenden Erkenntnissen auf die abgehende Hersfelder Straße nach Friedewald abzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Pkw-Fahrer aus Heringen zusammen. Der Pkw des 56-jährigen Fahrers wurde in der Folge auf einen polnischen Lkw eines 45-jährigen Fahrers geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro an allen drei Fahrzeugen. Der 56-Jährige und der 44-jährige Pkw-Fahrer werden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Klinikum transportiert. Die beiden Pkws waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (21.08.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Neukirchen mit seinem Lkw die Reichsstraße von der Friedloser Straße kommend in Fahrtrichtung Bismarckstraße auf dem Linken von zwei Fahrspuren. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal befuhr zeitgleich die Reichsstraße auf der rechten Fahrspur. Als der Lkw-Fahrer von der Linken auf die rechte Fahrspur wechselte, kam es auch noch unbekannten Gründen zur Kollision mit dem Pkw-Fahrer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Homberg (Ohm). Am Mittwoch (21.08.), gegen 7:45 Uhr, befuhr eine 36-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug die L 3072 von Büssfeld kommend in Fahrtrichtung Homberg (Ohm). Kurz vor dem Ortseingang Homberg (Ohm) kam ihr nach aktuellem Kenntnisstand ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern fuhr die 36-Jährige möglichst weit nach rechts, wobei sie mit ihrem Fahrzeug die dort befindlichen Leitplanke touchierte. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. An der Leitplanke kam es zudem zu Beschädigung in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Bei dem Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmers könnte es sich möglicherweise um einen Kompaktwagen mit dunkler Fahrzeugfarbe gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

