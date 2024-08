Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Dieseldiebstahl - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Mittelkalbach. Am Mittwoch (21.08.), in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, wurden im Ackerweg die Reifen eines VW Touran durch unbekannte Täter beschädigt. Der Pkw war im Tatzeitraum im öffentlichen Verkehrsraum in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt gewesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880 in Verbindung zu setzen.

Dieseldiebstahl

Fulda. In der Gutberletstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (16.08.) und Mittwochmorgen (21.08.) mehrere hundert Liter Diesel aus den Tanks eines Baggers sowie eines Radladers. Die Fahrzeuge standen im Bereich einer Baustelle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. Am Mittwoch (21.08.), zwischen 16.30 Uhr und 21.45 Uhr, stahlen Unbekannte in der Haimbacher Straße ein grau-blaues Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 3.800 Euro. Die Täter hebelten dazu die Verriegelung eines an einem Pkw montierten Heckträgers auf und entnahmen das Zweirad. Das entsprechende Auto stand zur Tatzeit in Höhe der Kettelerstraße vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell