POL-HI: Geschwindigkeitskontrolle auf B 1 - 137 km/h statt erlaubten 70 km/h

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Groß Escherde (tko) Am Sonntag, 06.04.2025, wurde auf der B 1 in Höhe Groß Escherde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr wurden 15 Verstöße festgestellt. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug nach Abzug der Toleranz 137 km/h, erlaubt waren an der Messstelle 70 km/h. Der 55-jährige Fahrzeugführer hat nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot zu erwarten.

