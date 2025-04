Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 04.04.2025 bis zum 06.04.2025

Hildesheim (ots)

Autofahrer unter THC-Einfluss in 31028 Gronau (Leine)

(hem) In der Nacht vom 03.04.2025 auf den 04.04.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Elze einen Autofahrer in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine). Im Rahmen der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergeben sich bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer deutliche Anhaltspunkte für den Konsum von Cannabis. Um den THC-Gehalt nachzuweisen, wurde der 25-jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Wenige Stunden später fiel den eingesetzten Beamten derselbe Fahrzeugführer im selben Pkw in der Bethelner Hauptstraße in 31028 Gronau (Leine), Ortsteil Betheln, auf. Aufgrund des anhaltenden Verdachts der Beeinflussung durch Cannabis wurde dem 25- Jährigen erneut eine Blutprobe von einem Arzt in einem Krankenhaus entnommen. Darüber hinaus wurde ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG eingeleitet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde außerdem der Fahrzeugschlüssel des 25-jährigen sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt in 31028 Gronau (Leine)

In den Abendstunden des vergangenen Freitags, dem 04.04.2025, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Elze einen Autofahrer in 31028 Gronau, Ortsteil Betheln. Zuvor hatte eine besorgte Verkehrsteilnehmerin eine auffällige Fahrweise des zu kontrollierenden Pkw gemeldet. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde bei dem 56-jährigen Gronauer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille und bestätigte den Verdacht vor Ort. Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der Gronauer in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde der Führerschein des 56-Jährigen sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren gemäß § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) eingeleitet. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzten.

Sachbeschädigung in 31028 Gronau (Leine) / Ortsteil Betheln

In der Zeit zwischen dem 01.03.2025 und dem 15.03.2025 kam es in der Bethelner Norstraße in 31028 Gronau (Leine) / Ortsteil Betheln zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigt in dem zuvor genannten Tatzeitraum mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses. Der Täter kann nach seiner Tat unerkannt flüchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle in 31028 Gronau (Leine): Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntagmittag, den 06.04.2025, wurde ein 35-jähriger Autofahrer aus Gronau (Leine) von der Polizei kontrolliert, nachdem ein Hinweis auf einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln vorlag. Der Verdacht hat sich durch die im Anschluss durchgeführte Verkehrskontrolle erhärtet. Zum Nachweis der Beeinflussung durch Betäubungsmittel wurde dem 35- jährigen Gronauer eine Blutprobe durch einen Arzt in einem Krankenhaus entnommen. Der Autofahrer muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Verkehrsüberwachung im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze

Die Beamten des Polizeikommissariats Elze führten auch an diesem Wochenende Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 3 auf Höhe des Sorsumer Kreuzes durch. Dort wurde der schnellste Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h. Der Verkehrsteilnehmer muss nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Das Weitern kontrollierten die Beamten der Polizei Elze einen Schrotthändler im Bereich der Berliner Straße in 31008 Elze, Ortsteil Mehle. Bei dem Schrotthändler wurden diverse Ordnungswidrigkeiten feststellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden daher mehrere Anzeigen eingeleitet.

