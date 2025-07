PP Ravensburg: Negativer Trend beim Verkehrsunfallgeschehen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg im ersten Halbjahr

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Unfall fordert zwei Leichtverletzte Bereits am Montag gegen 16 Uhr ist es in der Marie-Curie-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 22-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem BMW nach links auf einen Firmenparkplatz abbiegen und übersah dabei einen 35-jährigen VW Golf Fahrer. In Folge des heftigen Zusammenstoßes wurde ...

mehr