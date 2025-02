Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche blockierten Bustür und sprühten mit Reizgas - elf Verletzte

Dortmund (ots)

Vier Erwachsene, einen Jugendlichen und sechs Kinder verletzte ein Unbekannter am Montag (17.2.2025) in einem Bus der Linie 440 in Hörde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten der aktuell noch unbekannte jugendliche Tatverdächtige und zwei weitere Gleichaltrige um 13.30 Uhr auf der Gildenstraße an der Haltestelle Teutonenstraße durch die hintere Tür in den bereits vollen Bus einsteigen. Sie blockierten die Tür, so dass diese nicht schließen konnte und eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Ein Mitarbeiter des Nahverkehrsunternehmen bat die drei Jugendlichen deshalb, wieder auszusteigen (die Wartezeit bis zum nächsten Bus hätte zehn Minuten gedauert). Einer der drei Unbekannten sprühte dem Mitarbeiter das Reizgas ins Gesicht. Die Substanz gelang in den Bus und verletzte zehn Fahrgäste, die an dem Gespräch zwischen dem Mitarbeiter und den drei Jugendlichen nicht beteiligt waren. Sie klagten über Atemwegsprobleme und Übelkeit. Die drei Jugendlichen flüchteten.

Alle Passagiere verließen den Bus. Die Verletzten sind 11, 12, 13, 17, 33, 36, 40 und 59 Jahre alt. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Mitarbeiter des Nahverkehrsunternehmens wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und zur Identität der Tatverdächtigen.

