Ravensburg

Hoher Schaden nach Betrug durch "Falsche Polizeibeamte"

Nachdem sie auf die Betrugsmasche der "Falschen Polizeibeamten" hereingefallen ist, hat eine 75-jährige Frau Anfang der Woche einen erheblichen Vermögensschaden erlitten. Die Frau war von Unbekannten kontaktiert worden, die sich als angebliche Polizeibeamte ausgaben und im Laufe des Telefonats die Geschädigte dazu brachten, am Montagnachmittag im Wohngebiet Andermannsberg Wertsachen in einem Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro an die Unbekannten zu übergeben. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und bittet Personen, denen am Montag im Zeitraum zwischen 14.30 und 16.15 Uhr im Bereich der Reichlestraße Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt auf diese bekannte und nach wie vor weit verbreitete Betrugsmasche hin. Klären Sie unbedingt auch Ihre lebensälteren Angehörigen über diese perfide Vorgehensweise auf und sensibilisieren Sie diese, keinesfalls Geld oder Wertsachen an Fremde auszuhändigen. Die echte Polizei wird niemals derartige Gegenstände in Verwahrung nehmen. Weitere Infos zu dieser und anderen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Einbruch in Jugendtreff

In den Jugendtreff am Schussendamm haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Die Täter warfen offenbar eine Scheibe mittels eines Steins ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Daraus entwendeten sie zwei Spielekonsolen mit Zubehör und Spielen, eine Musikbox sowie diverse Süßigkeiten. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Vorrang missachtet und leicht alkoholisiert - Unfall

In leicht alkoholisiertem Zustand hat am späten Dienstagabend eine 46-jährige Pkw-Lenkerin in der Wilhelmstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr die Frau stadtauswärts und wollte mit ihrem Mini von der Wilhelmstraße nach links in die Frauenstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Hyundai. Trotz einer Vollbremsung der 57-jährigen Fahrerin kollidierten beide Fahrzeuge nahezu frontal. Durch den Aufprall wurden nach bisherigen Erkenntnissen weder die Fahrerinnen noch die in den Pkws mitfahrenden Insassen verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt, sie waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Nachdem im Rahmen der Unfallaufnahme bei der 46-Jährigen eine leichte Alkoholisierung festgestellt wurde, musste sie sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

Bad Waldsee

Einbruch

In ein Gebäude in der Rathausstraße in Haisterkirch hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem frühen Samstagmorgen und Montagnachmittag verschaffte sich der Unbekannte mutmaßlich über ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumen und entwendete daraus eine Kasse mit Bargeld. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt und bittet mögliche Tatzeugen oder Personen, die sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bad Waldsee

Diesel abgeschlaucht

Rund 400 Liter Diesel haben Unbekannte in der vergangenen Nacht aus einem in der Straße "Im Ballenmoos" geparkten Lkw abgeschlaucht. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.45 Uhr, leerten sie den frisch befüllten Tank des hinter einem Discounter abgestellten Fahrzeugs. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Aitrach

Verwirrter Mann fährt auf Felge

Am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr ist ein 69-jähriger Dacia-Fahrer auf der BAB 96 in Richtung Memmingen auf der Felge fahrend unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle durch die Polizeibeamten stellten diese fest, dass an dem Fahrzeug des Mannes das linke Vorderrad fehlte und dort nur noch Teile der Felge vorhanden waren. Der 69-Jährige machte einen desorientierten und verwirrten Eindruck, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Fahrzeug des Mannes wurde abgeschleppt. Wodurch der Reifen zuvor zerstört wurde, ist bislang nicht bekannt.

Leutkirch

Schwelbrand an Traktor

Ein 61-jähriger Traktorbesitzer hat an seinem Traktor am Dienstag gegen 11 Uhr in der Straße "Hasenberg" einen Schwelbrand festgestellt. Dem Mann gelang es selbst, den Brand in der Fahrzeugkabine im Bereich der Dachelektrik zu löschen, ohne dass Einsatzkräfte alarmiert werden mussten. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Traktorbesitzer blieb bei seiner Löschaktion unverletzt.

Bad Wurzach

Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 8.00 Uhr und 18.30 Uhr ein auf dem Lehrerparkplatz des Schulzentrums neben der Sporthalle stehendes Auto beschädigt. Der Täter zerkratze die linke Seite des BMW und fügte diesem zudem eine Delle hinzu. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Wangen im Allgäu

Auto gestreift und geflüchtet

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Wangen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr einen in der Straße "Allewinden" parallel zur K 8007 parkenden Renault Zoe gestreift hat. Der Unbekannte fuhr von Wangen Richtung Kißlegg und streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Renaults. Im Anschluss fuhr er einfach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern melden.

