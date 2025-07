Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schockanruf endet mit Übergabe von Gold - Polizei sucht Zeugen

Eine 50-Jährige aus Friedrichshafen wurde am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs. Durch geschickte Gesprächsführung der Betrüger wurde der Dame suggeriert, die Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und es drohe eine lange Haftstrafe, sofern keine entsprechende Kaution hinterlegt würde. Unter Schock übergab die 50-Jährige einem unbekannten Abholer Goldmünzen im Wert mehrerer zehntausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Zeitraum von ca. 11.30 bis 13.00 Uhr im Bereich Fischbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Der Abholer wird auf rund 30 Jahre geschätzt und als ungefähr 180cm groß und schlank beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, melden. Informationen rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Friedrichshafen

Mann schreit verfassungsfeindliche Parolen

Wegen eines Zwischenfalls vor einem Einkaufszentrum in der Äußeren Ailinger Straße ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ein Mann war zunächst wegen seiner aggressiven Verhaltensweise aufgefallen. Bis zum Eintreffen der in der Zwischenzeit verständigten Polizei beleidigte der Mann einen Zeugen und gab auch nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzung verschiedene verfassungsfeindliche Parolen und Gesänge von sich. Auch im Beisein der Beamten verhielt sich der Mann unflätig und verließ nur widerwillig die Örtlichkeit. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen.

Immenstaad

Verkehrsunfall mit Omnibus endet mit Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einem Kraftomnibus ist es am Mittwoch gegen 8 Uhr in der Gehrenbergstraße gekommen. Der 42-jährige Volvo-Lenker kam in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrspur und stieß dabei seitlich in den entgegenkommenden Omnibus. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 7.000 Euro.

Kluftern

Eingangstüre und Scheiben am Kindergarten eingeworfen

Wie jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen dem vergangenen Freitagabend und Montagmorgen die Eingangstüren eines Kindergartens in der Heinrich-Weißmann-Straße mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/170-0 zu melden.

Überlingen

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich ein 22-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch gegen 7.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200a. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Zweiradfahrer, der von Tüfingen in Richtung Deisendorf unterwegs war, von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen woraufhin er auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Motorrad dürfte sich auf rund 7.000 Euro belaufen.

Owingen

Dreiste Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

An einer Baustellenampel in Owingen ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 13.15 Uhr eine dreiste Verkehrsunfallflucht. Eine 18-Jährige hielt mit ihrem Ford an einer Baustellenampel an. Hinter dem Ford hielt mutmaßlich eine dunkelgraue Mercedes A-Klasse an, scherte jedoch nach kurzer Wartezeit aus und touchierte im Vorbeifahren den Ford am linken Fahrzeugheck. Anstatt sich um eine ordentliche Schadensregulierung zu kümmern, warf die unbekannte Fahrzeuglenkerin der A-Klasse offenbar lediglich zwei Geldscheine in den Ford, entschuldigte sich für den Vorfall und fuhr anschließend über die rote Ampel davon. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin der A-Klasse wird auf ca. 50 Jahre geschätzt, sprach gebrochenes Deutsch und hatte ihre schwarzen langen Haare zu einem Zopf gebunden. Sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Hagnau

Einbruch in Hofladen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einen Hofladen in der Hauptstraße eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über ein offenbar gekipptes Fenster unberechtigt Zutritt zum Gebäude und entwendeten dort einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Der Polizeiposten in Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Bermatingen

Unter Betäubungsmitteleinfluss, ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Mit mehreren Anzeigen muss ein 21-jähriger Motorroller-Fahrer rechnen, den die Beamten des Polizeireviers Überlingen am Mittwochnachmittag kontrolliert haben. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann ohne den erforderlichen Führerschein unterwegs war. Außerdem war an seinem Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise darauf, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der Mann musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme begleiten und durfte nicht mehr weiterfahren.

Hinweis in eigener Sache:

Ab dem 01.08.25 ist das Polizeipräsidium Ravensburg mit einem eigenen Kanal auf WhatsApp präsent. Darüber informieren wir über aktuelle, in die Öffentlichkeit ausstrahlende Einsatzlagen, Hubschraubereinsätze, Fahndungen, gravierende Verkehrsstörungen und mehr in den drei Landkreisen unseres Zuständigkeitsgebiets: Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis. Der Kanal kann in WhatsApp unter "Aktuelles" mit dem Stichwort "Polizei BW Ravensburg" gefunden oder über den nachfolgenden Link direkt aufgerufen werden: https://whatsapp.com/channel/0029VbAcHbHK0IBq1VQtxU2w

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell