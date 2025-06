POL-EL: Samern - Reifen gestohlen

Meppen (ots) - Am Sonntag gegen 14:35 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einzelhandelsgeschäft an der Hasebrinkstraße in Meppen eingebrochen. Vermutlich wurden die Täter durch die ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchteten daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

