Ravensburg

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend im Bereich der B30/ Ravensburg Nord. Eine 42 Jahre alte Mazda-Lenkerin, die kurz vor 20 Uhr von Ravensburg kommend über die Auffahrt Nord auf die B 30 auffahren wollte, übersah beim Linksabbiegen einen aus Richtung Berg entgegenkommenden VW. Der 24-Jährige am Steuer des VW konnte dem abbiegenden Pkw kaum mehr ausweichen. Durch die Kollision der beiden Autos wurden beide Fahrer sowie zwei 11 und 9 Jahre alte Jungen im Auto der Unfallverursacherin verletzt. Nach erster Einschätzung hatten die Beteiligten Glück im Unglück und wurden eher leicht verletzt. Rettungsdienste brachten sie in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Pkw entstand jeweils hoher Sachschaden, der sich insgesamt auf rund 18.000 Euro belaufen dürfte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Da zudem an einem der Fahrzeuge Kraftstoff auslief, war die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Horgenzell

Auto fährt gegen Baum

Von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden musste ein Autofahrer, der am Donnerstagmorgen mit einem Baum kollidiert ist. Der 19 Jahre alte Fahrer war mit einem Kleintransporter auf der L288 unterwegs, als er kurz vor 8 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Hasenweiler von der Straße abkam und gegen den Baum prallte. Nach der Kollision war der 19-Jährige nicht mehr in der Lage, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Feuerwehr half ihm schließlich aus seiner misslichen Lage und er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kleintransporter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Grünkraut

Kind von Auto erfasst

In der Schlierer Straße ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Kind von einem Auto erfasst worden. Der 12 Jahre alte Junge war nach Zeugenaussagen überraschend zwischen geparkten Autos auf die Straße getreten. Ein 69 Jahre alter Audi-Lenker, die in Richtung Ritteln unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Bub erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Wolfegg

Mann löst Polizeieinsatz aus

Für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen in der Alttanner Straße hat ein 34 Jahre alter Mann am frühen Donnerstag gesorgt. Kurz nach 2 Uhr wählte er den Polizeinotruf und forderte unter Angabe einer Notlage dringend polizeiliche Hilfe an. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen öffnete der 34-Jährige vermummt und mit einem Messer bewaffnet die Tür. Er wurde von den Einsatzkräften letztlich dazu bewegt, die Waffe abzulegen, und ließ sich in Gewahrsam nehmen. Er wurde aufgrund seiner psychischen Verfassung im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Leutkirch

Unfall an Zollhaus-Einmündung

Wirtschaftlicher Totalschaden ist an zwei Autos entstanden, die am Mittwochnachmittag an der Einmündung Zollhaus zusammengestoßen sind. Ein 82 Jahre alter Toyota-Fahrer, der aus Richtung Herlazhofen kam, nahm an der Einmündung einer 30-Jährigen in einem VW die Vorfahrt, die in Richtung Leutkirch unterwegs war. Bei der Kollision entstand an den Autos jeweils Totalschaden, der auf insgesamt rund 15.000 Euro beziffert wird. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Beide Fahrzeuglenker klagten an der Unfallstelle über Schmerzen und wurden durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zwei 4 Jahre und 7 Monate alte Kinder, die sich ebenfalls im VW befanden, blieben glücklicherweise unverletzt.

Wangen

Polizei zieht betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr

Eine betrunkene 55 Jahre alte Autofahrerin ist von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend kurz vor 23.30 Uhr in der Isnyer Straße angehalten worden. Weil eine Atemalkoholmessung rund 1,6 Promille anzeigte, musste die 55-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und untersagten der Frau bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen.

Wangen

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochmorgen an einem BMW verursacht, der zwischen 6.15 Uhr und 9.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange des BMW und fuhr anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weg. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0.

Bad Wurzach

Fensterscheibe an Turnhalle beschädigt

Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagabend eine Fensterscheibe der Turnhalle in Haidgau beschädigt. Die Scheibe, welche sich links neben dem Halleneingang befindet, wurde mutmaßlich eingeworfen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

