POL-UL: (GP) Uhingen - Polizei fahndet nach Exhibitionisten

Zu einem Vorfall am Sonntag in Uhingen sucht die Polizei Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr in Uhingen beim Parkplatz Buch. Eine Frau lief am dortigen Feldweg. Auf Höhe einer Holzhütte traf sie auf einen unbekannten Mann mit heruntergelassener Hose. Unvermittelt drehte sich der Mann in Richtung der Frau und pfiff ihr hinterher. Gleichzeitig manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Nun bittet das Polizeirevier Uhingen um Mithilfe bei den Ermittlungen. Der Mann wird als etwa 30 Jahre, schlank, mit heller Haut und ohne Bart beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und trug zur Tatzeit eine hellgraue kurze Jogginghose, eine schwarze Sonnenbrille, schwarze Schuhe und ein weißes T-Shirt. Er hatte einen dunklen Rucksack und ein schwarzes Fahrrad bei sich. Wer Hinweise zur Person geben kann, wird gebeten sich unter der 07161/9381-120 beim Polizeirevier Uhingen zu melden.

