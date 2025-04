Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Streit unter Nachbarn eskaliert

Karlsruhe (ots)

Unstimmigkeiten zweier Nachbarn mündete am Donnerstagabend in dem Einsatz einer Tierabwehrpistole.

Zwei 75- und 45-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Bretten befanden sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 17:30 Uhr vor ihrem Wohnhaus im Hof, um Aufräumarbeiten zu tätigen. Bereits seit mehreren Monaten bestehende Unstimmigkeiten der beiden Streitenden eskalierten am Donnerstagabend, sodass der 45-Jährige wohl unvermittelt eine Tierabwehrpistole aus seiner Jackentasche zog und aus kurzer Entfernung in das Gesicht des 75-Jährigen schoss. Anschließend verständigte er selbstständig die Polizei und ging zurück in seine Wohnung.

Beim Eintreffen des ebenfalls alarmierten Rettungswagens und mehrerer Streifenbesatzungen begab sich der Schütze auf Anweisung der Beamten mit erhobenen Händen aus dem Wohnhaus und ließ sich widerstandlos vorläufig festnehmen. Der 75-Jährige wurde aufgrund der Auswirkungen des flüssigen Pfeffer-Geschosses mit starken Rötungen im Gesicht in eine Augenklinik transportiert.

Die Tierabwehrpistole wurde polizeilich sichergestellt. Der 45-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

