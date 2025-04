Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf Adenauerring

Karlsruhe (ots)

Eine Leichtverletzte war am Donnerstagmorgen die Folge eines Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich des Adenauerrings und der Willy-Brandt-Allee. Während der Unfallaufnahme war eine manuelle Verkehrsregelung seitens der Verkehrspolizei erforderlich.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer mit zwei 48- und 73-jährigen Insassen gegen 06:20 Uhr auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Linkenheimer Landstraße. An der Kreuzung zum Adenauerring wollte der Fahrer offenbar verbotswidrig nach links in Richtung Rheinhold-Frank-Straße abbiegen und kollidierte in der Folge mit einer entgegenkommenden Fahrerin eines VW Golfs.

Der Golf schleuderte nach dem Aufprall circa 11 Meter über den Kreuzungsbereich über eine Verkehrsinsel und riss dort ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Hierbei verletzte sich die 54-jährige Fahrzeugführerin leicht, was eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zog. Zum Zwecke der Unfallaufnahme im Kreuzungsbereich wurde der Verkehr anschließend für etwa eineinhalb Stunden von mehreren Streifenbeamten geregelt.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen ergaben sich bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher Hinweise auf die Beeinflussung von Alkohol. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 51-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf circa 8.000EUR beziffert.

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell