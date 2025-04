Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Karlsruher Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Montag, zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr über eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses in der Nordweststadt. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume des in der Berliner Straße gelegenen Wohnhauses und entwendeten unter anderem Bargeld sowie verschiedene Schmuckstücke.

In der Weststadt verschafften sich ebenfalls Unbekannte in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:50 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Wichernstraße. Anschließend drangen die Diebe über die Wohnungstür in eine Wohnung im vierten Obergeschoss ein und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld, eine Handtasche sowie diversen Schmuck.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

