Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Reihenhaus

Mainz-Weisenau (ots)

Am Mittwoch, 26.03.2025 kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruch in der Chatarina-Lothary-Straße in Mainz Weisenau.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelte der Täter die Terrassentüre eines Reihenhauses auf und gelangte somit in das Innere des Objekts. Er durchsuchte die Wohnräume und entwendete Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

