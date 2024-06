Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde- Polizei sucht Zeugen - Aufgebrochene Tankdeckel und versuchter Einbruch in Metzgerei

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.06.2024:

Edermünde

Grifte - Polizei sucht Zeugen - Aufgebrochene Tankdeckel und versuchter Einbruch in Metzgerei

Versuchter Kraftstoffdiebstahl / Sachbeschädigung

Tatzeit: Montag, 03.06.2024, 23:00 Uhr bis Dienstag, 04.06.2024, 11:30 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten an gleich an drei Autos den Tankdeckel. Die drei Autos, ein Daimlerchrysler C 180 in grau, ein Volkswagen Polo in grau sowie ein Volkswagen Polo in blau, waren zur Tatzeit in der Paul-Heidelbach-Straße in Edermünde-Grifte geparkt. Die unbekannten Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Tankdeckel der Autos auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort ohne Kraftstoff abgezapft zu haben. Insgesamt entstand so ein geschätzter Sachschaden in Höhe von knapp 1400,- EUR.

Versuchter Einbruch in Metzgerei

Tatzeit: Montag, 03.06.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 04.06.2024, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten vergeblich eine Nebeneingangstür einer Metzgerei an der Straße "Kirchring" in Edermünde-Grifte aufzuhebeln. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell