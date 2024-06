Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Einbrüche in Garagen - E-Bike gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.06.2024:

Schwalmstadt

Einbrüche in Garagen - E-Bike gestohlen

Tatzeit: Mittwoch, 05.06.2024, 03:10 Uhr bis Mittwoch, 05.06.2024, 03:15 Uhr

Unbekannte Täter sind an der Straße "Auf der Metze" in Schwalmstadt in eine Garage eingebrochen und haben ein E-Bike gestohlen.

Die unbekannten Täter verschafften sich mittels Gewaltanwendung gegen ein gekipptes Fenster unberechtigt Zutritt zu der Garage und entwendeten im Anschluss das E-Bike der Marke Focus vom Typ Sam 6.7 in grau. Das gestohlene E-Bike hat einen Wert von 4000,- EUR. Anschließend flüchtete die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Tatzeit: Dienstag, 04.06.2024, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 05.06.2024, 08:30 Uhr

Auch an der Otto-Kuwilsky-Straße in Schwalmstadt brachen unbekannte Täter in Garagen ein. Hierbei hebelten die unbekannten Täter eine Tür sowie ein Rolltor auf und gelangten so in gleich mehrere Garagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht auch hier nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter der Telefonnummer 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell