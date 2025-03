Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines PKW aus Hofeinfahrt

Mainz-Laubenheim (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25.03.2025 kam es zum Diebstahl eines verschlossenen VW Sharan aus einer Hofeinfahrt in der Straße "Oberer Dorfgraben" in Mainz-Laubenheim. Der Besitzer stellte das Fehlen des Fahrzeugs erst am nächsten Morgen fest, Täterhinweise gibt es bislang keine. Möglicherweise wurde das Fahrzeug mit dem seit einiger Zeit fehlenden Zweitschlüssel entwendet. Im Nahbereich konnte der PKW durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt werden. Im PKW sollen sich zudem noch ein Kinderfahrrad, ein Kindersitz sowie drei Sitzerhöhungen befinden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

