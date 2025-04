Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bruchsal: Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch, den 02.04.2025 um 13:15 Uhr kam es in Bruchsal in der Franz-Siegel-Straße zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 80-jährigen Frau. Die Geschädigte befuhr die Buslinie 180 und stieg an der Haltestelle Siemens Wohnheim aus. Von dort begab sich die Geschädigte zu Fuß in Richtung ihres Wohnanwesens. Bei den Garagen ihres Anwesens trat eine männliche Person von hinten an sie heran, gab ihr einen Stoß und entriss ihr die um die Hals getragene Goldkette. An der Goldkette war ein kleines goldenes Kreuz sowie ein Emblem der Mutter Gottes angebracht. Der Wert beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Durch das Entreißen erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen im Bereich des Halses und des Dekoltes. Der Täter flüchtete in der Folge mit einem helleren, vermutlich silbernen Fahrrad in Richtung Am Eisweiher in Bruchsal. Beim Täter handelt es sich um einen Mann im Alter von 30-35 Jahre. Er ist ca. 180 cm groß und hat eine helle Hautfarbe. Bei der Tatausführung hatte der Täter einen schwarzen Vollbart sowie schwarze Haare. Er trug eine blaue Jeanshose und eine dünne blaue Jacke in der Art eines Blazers. Der Täter konnte vermutlich kurz zuvor bereits im Bereich des Rendezvous Platz in Bruchsal gesehen werden. Sollten sie in der relevanten Zeit in der Nähe gewesen sein und oder Hinweise zum Täter oder dessen Aufenthalt geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bruchsal unter der Nummer: 07251 726 202 oder beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0721 666 5555.

Heiko Windels, Führungs- und Lagezentrum

