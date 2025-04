Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Ettlingen - Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs - Kriminalpolizei warnt vor Betrugsmasche

Karlsruhe (ots)

Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt aktuell vor Betrügern, die sich offenbar als Mitarbeiter von örtlichen Versorgungsbetrieben ausgeben. Unter einem Vorwand versuchen sie in Wohnungen und Häuser zu gelangen und entwenden Wertgegenstände. Im Laufe des Dienstags wurden der Polizei bislang drei Fälle bekannt, bei denen ältere Menschen getäuscht und bestohlen wurden.

Sowohl in Karlsruhe-Mühlburg als auch in der Stadt Ettlingen und Ettlingen-Schöllbronn traten zwischen 12.30 Uhr 16:00 Uhr bislang unbekannte Täter als angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter auf und täuschten vor, die Wasseruhren ablesen zu müssen. In einem Fall gaben die Unbekannten an, aufgrund eines Wasserrohrbruchs in einer Nachbarstraße das Haus auf mögliche Schäden überprüfen zu müssen. In den Anwesen entwendeten die Täter dann unbemerkt mehrere Gegenstände.

Zur Täterbeschreibung liegen derzeit nur wenige Erkenntnisse vor. Demnach handelte es sich bei einem der Täter um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit mutmaßlich nordafrikanischem Aussehen. Er soll circa 170 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Der Mann habe einen Kurzhaarschnitt und einen 3-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt soll er einen blauen Overall getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Um nicht von falschen Handwerkern oder angeblichen Mitarbeitern von Versorgerbetrieben bestohlen zu werden empfiehlt die Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ohne klare Legitimation in Ihr Haus oder Ihre Wohnung.

Fordern Sie bei angeblichen Handwerkern oder Dienstleistern immer einen Ausweis und prüfen Sie, ob ein Termin vereinbart wurde.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter einem Vorwand in einen anderen Teil der Wohnung gelockt werden.

Informieren Sie im Zweifel die Polizei, wenn Ihnen eine Situation ungewöhnlich oder verdächtig vorkommt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell