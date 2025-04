Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit bei Hochschulparty eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Streit zweier Männer eskalierte am frühen Samstagmorgen bei der Semester Opening Party der Hochschule Karlsruhe. Ein Beteiligter erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand geriet ein 22-jähriger Mann offenbar mit einem bislang unbekannten Partygast gegen 03:10 Uhr im Eingangsbereich des Hochschulgebäudes in der Moltkestraße aus bislang ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dem 22-Jährigen wohl mehrfach, unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Hierdurch erlitt der Geschädigte offenbar eine Fraktur des Nasenbeins und diverse Platzwunden. Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Kontrahent von der Örtlichkeit.

Der Unbekannte soll zwischen 18 und 22 Jahre alt, circa 175 cm groß sein, eine schlanke Körperstatur und ein westeuropäisches Erscheinungsbild haben. Die braunen Haare seien im Stirnbereich länger und lockig gewesen. Weiterhin habe er zur Tatzeit eine braune Lederjacke mit Fellkragen getragen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721 666-3311 mit den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe Marktplatz in Verbindung setzen.

