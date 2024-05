Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entblößt sich vor einem Kind - Polizei sucht Zeugen (11.05.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagmittag in einem Geschäft in der Bahnhofstraße ereignet hat. Gegen 14 Uhr entblößte sich ein unbekannter Mann in dem Geschäft "Nanu-Nana" vor einem Kind und lief anschließend davon.

Der Mann sei etwa 55 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß gewesen. Er hatte kurze, hellbraune Haare und war mit einer olivgrünen Jacke und einer olivgrünen Hose mit schwarzem Besatz bekleidet.

Zeugen des Vorfalls, die Eltern des bislang ebenfalls unbekannten Kindes, oder Personen denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

