POL-MTK: Rollerdiebstahl +++ Fahrraddiebstahl +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Körperverletzung nach Streit +++ Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Hofheim (ots)

1. Rollerdiebstahl, Flörsheim-Wicker, Prälat-Müller-Weg, Dienstag, 08.07.2025, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 09.07.2025, 07:30 Uhr.

(da) In der Nacht zum Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Suzuki im Prälat-Müller-Weg in Flörsheim. Der Halter hatte das Fahrzeug am Vorabend an einem dortigen Fahrradständer in der Nähe einer Schule gesichert abgestellt.

Die Polizei Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

2. Fahrraddiebstahl, Liederbach-Oberliederbach, Taunusstraße, Freitag, 04.07.2025, 16:00 Uhr bis Sonntag, 06.07.2025, 01:45 Uhr.

(da) Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich Zugang zu einem Grundstück in Hofheim. Dort wurde ein angeschlossenes Pedelec der Marke Cube im Wert von rund 3.000 Euro entwendet. Auch das dazugehörige Schloss nahmen die Täter mit.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an Pkw, Liederbach-Niederhofheim, Heidestraße, Mittwoch, 09.07.2025, 07:35 Uhr.

(da) Am Mittwochmorgen, gegen 07:35 Uhr, wurde in der Heidestraße in Liederbach-Niederhofheim ein geparkter Mercedes beschädigt. Unbekannte Täter schlugen die hintere Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06195) 67490-0 zu melden.

4. Körperverletzung nach Streit, Kriftel, Am Freizeitpark, Dienstag, 08.07.2025, 11:00 Uhr.

(da) Am Dienstagmorgen kam es in Kriftel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Passantinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, in dessen Verlauf eine 66-jährige Frau beleidigt und anschließend unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Die bislang unbekannte Täterin wird als etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Sie trug ihre braunen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und war in Begleitung eines kleinen Hundes.

Die Polizei Hofheim ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

5. Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer, Flörsheim, Jahnstraße, Dienstag, 08.07.2025, 14:45 Uhr.

(da) Bereits am Dienstag, dem 08.07.2025, ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Flörsheim. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Frankfurt befuhr mit einem Fiat die Jahnstraße in Richtung Wickerer Straße. Zeitgleich war ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus Rüsselsheim in Richtung Kapellenstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer frontalen Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der Fahrradfahrer wurde hierbei verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand zudem Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich beim regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-09 zu melden.

