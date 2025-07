PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld +++ Auto zerkratzt +++ Betrunken gegen Hauswand gefahren

Hofheim (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld, Hochheim, Burgeffstraße, Montag, 07.07.2025

(ro)Am Montagnachmittag wurde in Hochheim ein hoher Geldbetrag von falschen Polizeibeamten erbeutet. Gegen 16:00 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch bei einer Hochheimerin und gab sich als Polizeibeamter aus. Die Angerufene stehe auf einer Liste von Enkelbetrügern, gegen die man aktuell ermittle. Man müsse nun ihr Bargeld auf Fingerabdrücke untersuchen, um die Bande zu überführen. Unter Vorspiegelung dieser falschen Tatsachen veranlasste er die Frau dazu, einen Geldbetrag bei ihrer Bank abzuheben und einem Abholer in der Burgeffstraße vor dem Rathaus zu übergeben. Dieser wird als etwa 1,70 Meter groß und 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarze Haare, sprach akzentfrei Deutsch und war mit einem weißen Hemd sowie einer Jacke bekleidet. Erst nachdem die Betrüger die Hochheimerin im Anschluss nicht mehr kontaktierten, wurde sie misstrauisch und informierte die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Abholer bereits mit der Beute aus dem Staub gemacht.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Sollten Sie am Montagnachmittag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr in der Burgeffstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung dieser Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Auto zerkratzt,

Kriftel, Frankfurter Straße, Sonntag, 06.07.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 10:00 Uhr

(ro)In Kriftel wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein geparkter Pkw zerkratzt. Der Besitzer hatte seinen grauen Audi A3 gegen 18:00 Uhr in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 52 abgestellt. Als er dann gegen 10:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er die Beschädigungen feststellen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Betrunken gegen Hauswand gefahren,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Montag, 07.07.2025, 16:25 Uhr

(ro)Ein betrunkener Autofahrer kam am Montag in Bad Soden von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Hauswand und wurde dadurch verletzt. Der 72-Jährige war in seinem Mercedes Viano auf der Gartenstraße unterwegs und wollte rechts in die Königsteiner Straße einbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte erst mit einem Zaun und anschließend mit der Steinfassade eines Mehrfamilienhauses. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm zusätzlich Blut von einem Arzt abgenommen, da der Verdacht bestand, dass der 72-Jährige zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über zwei Promille. Sowohl am Mercedes als auch am Zaun sowie der Fassade entstand Sachschaden.

