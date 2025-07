POL-MTK: Diebstahl aus Hotelzimmer +++ Peugeot beschädigt +++ Berauscht mit E-Scooter gestürzt +++ E-Scooter entwendet

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Handtasche und Goldkette aus Hotelzimmer entwendet

Tatort: 65760 Eschborn, Kölner Straße

Tatzeit: Samstag, 05.07.2025, 18:45 Uhr bis Sonntag, 06.07.2025, 03:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Hotelzimmer in Eschborn. Die beiden Geschädigten hatten ihre jeweiligen Zimmer ordnungsgemäß verschlossen verlassen. An der Tür konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Im Inneren des Zimmers entwendeten die Täter insgesamt eine Handtasche samt Inhalt sowie eine Goldkette. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Die Täter konnten unerkannt fliehen. Derzeit liegen keine Hinweise zu ihrer Identität oder dem Tathergang vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn hat daher die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196-9695-0.

Peugeot beschädigt

Tatort: 65843 Sulzbach / Taunus, Main-Taunus-Zentrum

Tatzeit: Freitag, 04.07.2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 05.07.2025, 15:30 Uhr

Am Samstag kam es im Main-Taunus-Zentrum zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der Geschädigte hatte seinen blauen Peugeot 3008 im Parkhaus E, 1. Stockwerk, auf einem Parkplatz abgestellt. In der Folge wurde die Beifahrertür des Fahrzeugs durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Dabei entstand eine spitze Delle, die mutmaßlich mit einem unbekannten Gegenstand verursacht wurde.

Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

Berauscht mit E-Scooter gestürzt

Tatort: 65779 Kelkheim, Bahnweg

Tatzeit: Samstag, 05.07.2025, 21:15 Uhr

Am frühen Freitagabend kam es in der Bahnstraße in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall mit einer E-Scooter-Fahrerin. Eine 65-jährige Frau aus Kelkheim befuhr die Bahnstraße mit ihrem E-Scooter, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte und sich hierbei leichte Gesichtsverletzungen zuzog.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Frau. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es wurde ein Wert von 1,97 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und in einem nahegelegenen Klinikum durchgeführt, in dem auch die weitere medizinische Versorgung der Verletzten erfolgte.

Gegen die 65-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

E-Scooter entwendet

Tatort: 65779 Kelkheim, Rathausplatz

Tatzeit: Freitag, 04.07.2025, zwischen 09:35 Uhr bis 11:00 Uhr

Am Freitagmorgen wurde ein E-Scooter vom Fahrradstellplatz vor einer Schule in Kelkheim entwendet. Eine Schülerin hatte das Fahrzeug dort abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte sie fest, dass der E-Scooter verschwunden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der E-Scooter offenbar nicht besonders gesichert. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06195-6749-0.

