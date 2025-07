POL-MTK: Brand in Mehrfamilienhaus, Auf Feld gezündelt und Brand verursacht, Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt, Körperliche Auseinandersetzung endet mit Verkehrsunfallflucht

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Brand in Mehrfamilienhaus,

Hattersheim, Okriftel, Sindlinger Straße, Donnerstag, 03.07.2025, 15 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es in einem Mehrfamilienhaus im Hattersheimer Stadtteil Okriftel zu einem Brand. Der in Betracht kommende Verantwortliche konnte festgenommen werden. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15 Uhr zu dem Wohnblock in der Sindlinger Straße gerufen. Dort war es im 6. Stock zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit Rettungs- und Löschmaßnahmen. Schnell ergaben sich Hinweise, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war. Weitere Ermittlungen der Polizei erhärteten den Verdacht gegen einen 49-jährigen Bewohner des Hauses. Er wurde vorläufig festgenommen und einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

2. Auf Feld gezündelt und Brand verursacht, Flörsheim, Weilbach, Industriestraße, Donnerstag, 03.07.2025, 17.40 Uhr

(da)Am Donnerstagabend haben Kinder beziehungsweise Jugendliche im Flörsheimer Stadtteil Weilbach auf einem Feld gezündelt und so einen Brand verursacht. Gegen 17.40 Uhr brach an der Industriestraße ein Feuer auf einem Feld aus. Die Rauchentwicklung war so groß, dass sie von der nahegelegenen Autobahn aus zu sehen war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zeitnah löschen. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie drei Kinder beziehungsweise Jugendliche an dem Feldstück gezündelt hatten. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach diesen drei Personen. Sie waren männlich, zwischen 13 und 14 Jahre alt, von schlanker Statur und trugen schwarze T-Shirts und dunkle Shorts. Einer von ihnen war außerdem etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkle kurze Locken. Der zweite war ebenfalls 1,70 Meter groß, trug einen schwarzen Anglerhut und hatte kurze dunkelblonde Locken. Der dritte war etwa 1,65 Meter groß und hatte kurze Haare. Hinweise zur Tat oder dem Trio nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt, Eschborn, Zeilsheimer Weg, Donnerstag, 03.07.2025, 18:15 Uhr

(jg)Bei einer gegen 18:15 Uhr stattfindenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam am Donnerstag, den 03.07.2025 im Zeilsheimer Weg in Eschborn ein Pfefferspray zum Einsatz. Die beiden Männer im Alter von 20 und 23 Jahren traten und schlugen aus bislang unbekannten Gründen aufeinander ein. Dabei setzte einer der beiden ein Pfefferspray ein. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Körperliche Auseinandersetzung endet mit Verkehrsunfallflucht, Bad Soden a.T, Königsteiner Straße, Donnerstag, 03.07.2025, 21:00 Uhr

(jg)Am Donnerstagabend kam es gegen 21:00 Uhr auf einem in Bad Soden a.T. in der Königsteiner Straße gelegenen Tankstellengelände zu einer Auseinandersetzung, welche im weiteren Verlauf mit einer Verkehrsunfallflucht endete. Die beiden beteiligten Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit, bei welchem ein Motorradfahrer einem noch im Fahrzeug sitzenden Fahrer eines blauen Fiat Gingo mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend sei der unbekannte Täter auf sein Motorrad gestiegen und gegen das Heck des PKW gefahren. Der 56-jährige Pkw-Fahrer sei nun mit seinem Fiat einige Meter nach vorne gefahren, um das Motorrad, welches sich unter dem Pkw verkeilt hatte, zu befreien. Danach hob der Beschuldigte sein Motorrad auf und fuhr in Richtung Hasselstraße davon. Der Zweiradfahrer wird als männlich, ca. 20. Jahre alt, ca. 1.80m groß und mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung. Das Motorrad konnte als schwarz mit MTK-Kennzeichen beschrieben werden. Der entstandene Sachschaden am PKW wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Sachbeschädigung auf Schulhofgelände, Kelkheim a.T, Eichendorfschule, Mittwoch, 02.07.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 03.07.2025, 13:20 Uhr

(jg)Zwischen Mittwochnachmittag auf Donnerstagmittag versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Anhänger auf dem Schulhofgelände der Eichendorfschule in Kelkheim aufzubrechen. Der oder die Täter begaben sich auf das frei zugängliche Gelände und beschädigten zunächst die Tür der Schulmensa. Mittels eines abgebrochenen Metallteils der Tür versuchten sie dann erfolglos die Tür eines Kühlwagens auf dem Schulhof aufzubrechen. Anschließend beschmierten sie den Anhänger mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Rufnummer (06192)2079-0 zu melden.

6. Schmiererei an Stromkasten,

Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 04.07.2025, 00:30 Uhr

(jg)Durch eine Zeugin wurde am Freitag, den 04.07.2025 gegen 00:30 Uhr eine Farbschmiererei an einem Stromkasten in der Straße Am Stadtpfad in Eschborn gemeldet. Die Zeugin konnte beobachten, wie eine männliche Person mit schwarzem Basecap, schwarzer Kleidung und einer roten Maske vor dem Gesicht im Kreuzungsbereich der Straßen Am Stadtpfad, Kantstraße und Kurt-Schumacher-Straße den dortigen Stromkasten mit schwarzer Farbe besprühte. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

