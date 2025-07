PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Heuballen angezündet +++ Streit im Taxi eskaliert +++ Garagentür beschmiert +++ Junge auf E-Scooter bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Heuballen angezündet,

Flörsheim, Riedstraße, Dienstag, 01.07.2025, 01:50 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag Heuballen in Flörsheim angezündet. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 01:50 Uhr zu einem Heuballenbrand gerufen. Mehrere Heuballen mussten von Feuerwehrkräften gelöscht werden. Die Täter näherten sich ersten Ermittlungen zufolge einem Feld im Bereich eines Aussiedlerhofes in der Riedstraße. Sie setzen mehrere Heuballen in Brand und entfernten sich anschließend. Es liegen Videoaufnahmen vor. Die Polizei sucht nun nach zwei Männern. Einer soll helle Oberbekleidung und dunkle Beinbekleidung getragen haben, der Komplize soll oben dunkel und unten hell gekleidet gewesen sein. Bereits im Juni hatten in diesem Bereich Heuballen sowie ein Heuwagen gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, setzen Sie sich bitte mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Streit im Taxi eskaliert,

Kelkheim, Bahnstraße, Dienstag, 01.07.2025, 01:45 Uhr

(ro)In der Nacht zum Dienstag ist ein Streit in einem Taxi am Kelkheimer Bahnhof eskaliert. Ein 34-jähriger Mann war mit zwei anderen Fahrgästen nach der Arbeit von Frankfurt nach Kelkheim in einem Sammeltaxi unterwegs. Schon auf der Fahrt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fahrgästen. Die beiden anderen sollen den 34-Jährigen mehrfach geschlagen und am Bahnhof aus dem stehenden Taxi geschubst haben. Anschließend hätten beide weiterhin auf den Mann eingeschlagen. Der 34-Jährige konnte sich dann in Sicherheit bringen und informierte kurz darauf die Polizei. Der Geschlagene wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden anderen Personen hatten sich zwischenzeitlich auch vom Bahnhof entfernt. Eine Beschreibung der beiden Männer liegt noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Garagentür beschmiert,

Kriftel, Beyerbachstraße, Samstag, 28.06.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 30.06.2025, 09:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag ein Garagentor in Kriftel verunstaltet. Am Montag gegen 09:00 Uhr stellten Anwohner aus der Beyerbachstraße fest, dass Unbekannte ab dem Samstagabend bis zum Feststellungszeitpunkt das Tor einer Garage mit einem Schriftzug verunstaltet hatten. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

4. Junge auf E-Scooter bei Unfall verletzt, Flörsheim, Werner-von-Siemens-Straße, Montag, 30.06.2025, 07:35 Uhr

(ro)Am Montagmorgen wurde ein Junge auf einem E-Scooter bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Jugendliche war gegen 07:35 Uhr auf dem Gehweg der Werner-von-Siemens-Straße mit seinem E-Scooter unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines BMW die Werner-von-Siemes-Straße in Richtung Wickerer Straße. In Höhe der Hausnummer 3 wollte der Jugendliche die Straße überqueren und übersah nach ersten Ermittlungen den herankommenden Pkw. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kommen, sodass es zu einer Kollision kam. Hierbei stürzte der Jugendliche und musste vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06196) 2079-0 entgegen.

