Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Rollstuhlfahrer übersehen- 1 Person verletzt sich leicht

Wetter (ots)

Am 11.10.2024 um 14.36 Uhr befährt ein 56- jähriger Hertener mit seinem Ford Mustang den Kreisverkehr "An der Kohlenbahn" und beabsichtigt an der "Vogelsanger Straße" in Wetter abzubiegen Dabei übersieht er einen 30- jährigen Wetteraner, welcher mit seinem Rollstuhl die Querungshilfe für Fußgänger passieren will. Das Fahrzeug des 56-jährigen führte eine Notbremsung durch, der 30-jährige erlitt Schürfwunden und wurde ärztlich versorgt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell