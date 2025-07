PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeidirektor Tobias Erler ab sofort an der Spitze der Polizeidirektion Main-Taunus

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

Hofheim, 01.07.2025

(ro)Die Polizeidirektion Main-Taunus hat einen neuen Chef. Polizeidirektor Tobias Erler wechselt aus dem Hessischen Landeskriminalamt an die Spitze der Polizeidirektion und tritt damit die Nachfolge der Leitenden Kriminaldirektorin Carina Lerch an. Im Rahmen ihrer beruflichen Weiterentwicklung verlässt sie den Main-Taunus-Kreis und versieht ihren Dienst zukünftig im Polizeipräsidium Mittelhessen als Leiterin der Abteilung Einsatz. "Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich habe mich in dieser Direktion sehr wohl gefühlt. Mit dem gesamten Team haben wir viel für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Main-Taunus-Kreis getan, gerade auch in intensiver und sehr konstruktiver Zusammenarbeit auf Ebene des Landkreises, der Städte und Gemeinden.", betonte sie.

Am 1. Juli wurde Tobias Erler von Polizeivizepräsidentin Dr. Susanne Stewen im Beisein des neuen Polizeipräsidenten Björn Gutzeit und dem Führungsteam des Polizeipräsidiums Westhessen, den zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie vom Landrat des Main-Taunus-Kreises, Michael Cyriax, im Gebäude der Polizeidirektion Main-Taunus als Direktionsleitung begrüßt und Carina Lerch gleichzeitig verabschiedet.

Polizeidirektor Tobias Erler ist 41 Jahre alt, verheiratet und wohnt mit seiner Familie in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Der gebürtige Frankfurter hat seinen dienstlichen Werdegang bei der Polizei in Baden-Württemberg begonnen. Den überwiegenden Teil seines dortigen dienstlichen Lebens arbeitete der 41-Jährige bei der Bereitschaftspolizei und im Streifendienst. Vor dem Wechsel nach Hessen war er nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst der Polizei im Streifendienst in Stuttgart tätig. Anschließend sammelte er beim Polizeipräsidium Frankfurt weitere Erfahrungen in Führungs- und Stabsaufgaben. Nach dem absolvierten Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster im Jahr 2020 bewährte er sich als Referent im Innenministerium, bevor er zum Landeskriminalamt wechselte.

Polizeivizepräsidentin Dr. Susanne Stewen, welche zukünftig kommissarisch das Amt der Landespolizeivizepräsidentin übernehmen wird, ließ es sich nicht nehmen, Carina Lerch für ihre hervorragende und engagierte Arbeit in den letzten drei Jahren zu danken. Bei der Amtseinführung richtete sie ebenso persönliche Grußworte an den neuen Direktionsleiter und erklärte: "Mit Tobias Erler haben wir einen hoch motivierten und auch fachlich kompetenten Mann an der Spitze der Polizeidirektion Main-Taunus, der über einen breitgefächerten Erfahrungsschatz verfügt."

Auch Björn Gutzeit betonte: "In meiner ersten Amtshandlung als Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen heiße ich Herrn Erler willkommen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, Sie werden die herausfordernden Aufgaben erfolgreich bewältigen und als Vorgesetzter ein gutes Vorbild für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein."

Tobias Erler abschließend: "Mit der Leitung der Polizeidirektion Main-Taunus geht für mich ein großer Wunsch in Erfüllung. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und darauf, gemeinsam weiterhin einen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Main-Taunus-Kreis zu leisten."

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell