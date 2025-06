PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrügerische Handwerker +++ Geldwechseltrick +++ Baustellendiebe festgenommen +++ Autodiebe schlagen zu +++ Einbruch in Gaststätte +++ Automat angegangen +++ Mähroboter gestohlen

Hofheim (ots)

1. Betrügerische Handwerker,

Bad Soden, Sperberstraße, Donnerstag, 26.06.2025, 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(ro)Betrügerische Handwerker waren am Donnerstag in Bad Soden unterwegs. Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr waren in Bad Soden drei betrügerische Handwerker unterwegs. Diese klingelten in der Sperberstraße bei einem Anwohner und gaukelten vor, Mitarbeiter einer Spezialfirma für Außenreinigungen zu sein. Sie boten die Arbeiten zu einem geringen Preis an, verlangten jedoch im Anschluss einen vierstelligen Betrag für die Reinigung von Terrasse und Einfahrt. Der Hausbesitzer wurde misstrauisch und informierte die Polizei, bevor er den Betrag aushändigte. Die angeblichen Handwerker sprachen englisch. Einer wird als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, blonden Haaren sowie Dreitagebart beschrieben. Er habe ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose getragen. Der eine Begleiter soll dunkelhaarig, zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt. Der dritte wurde mit hervorstehendem Bauch, dunklen, ungepflegten Haaren, 1,70 bis 1,80 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt beschreiben. Das Trio soll mit einem Fahrzeug ähnlich einem VW Camper unterwegs gewesen sein.

Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen versuchten Betrugs und Sachbeschädigung.

Sollten Ihnen ein entsprechendes Fahrzeug und seine Insassen aufgefallen sein, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

2. Geldwechseltrick,

Hofheim, Hauptstraße, Freitag, 27.06.2025, 18:35 Uhr

(ro)Eine Mitarbeiterin eines Restaurants ist am Freitag in Hofheim Trickbetrügerinnen aufgesessen. Gegen 18:35 Uhr betraten zwei Frauen das Restaurant in der Hauptstraße und wollten eine Flasche Wasser mit einem Fünfzig-Euro-Schein bezahlen. Bei der Herausgabe des Wechselgeldes steckte sich eine der Betrügerinnen einen Zwanzig-Euro-Schein unbemerkt ein und gaukelte der Mitarbeiterin vor, sie habe zu wenig Wechselgeld ausgehändigt. Der Angestellten fiel der Betrug jedoch auf. Als sie das Duo darauf ansprach, verschwanden beide eilig aus dem Restaurant. Die Polizei sucht nun nach den Täterinnen. Eine wurde als Mitte 40 und etwa 1,65 Meter groß und mit korpulenter Statur beschrieben. Sie hatte lange dunkle Haare und trug ein beiges Oberteil sowie eine schwarze Umhängetasche. Ihre Komplizin war etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig. Sie war mit einem weißen Oberteil bekleidet und hatte auch lange dunkle Haare. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. Baustellendiebe festgenommen,

Schwalbach, Kronberger Hang, Freitag, 27.06.2025, 21:30 Uhr

(ro)Am Freitagabend hat die Polizei drei Baustellendiebe in Schwalbach festgenommen. Gegen 21:30 Uhr wurden der Polizei drei Personen gemeldet, die sich auf einem Baustellengelände am Kronberger Hang zu schaffen machten. Die Streifen trafen vor Ort drei Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren an, die zuvor Kupferrohre in ein Fahrzeug geladen hatten. Während der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde anschließend in eine Haftanstalt gebracht. Seine Komplizen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

4. Autodiebe schlagen zu,

Flörsheim, Hospitalstraße, Freitag, 27.06.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 28.06.2025, 10:30 Uhr

(ro)Von Freitag auf Samstag hatten es Diebe in Flörsheim auf einen VW Golf abgesehen. Die Täter näherten sich zwischen 18:30 Uhr und 10:30 Uhr dem schwarzen VW Golf, der in der Hospitalstraße in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt war. Wie genau sie das Fahrzeug öffneten und samt dem Fahrzeug unbemerkt flüchteten, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Am VW waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-FN 890" angebracht. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

5. Einbruch in Gaststätte,

Hochheim, Königsberger Ring, Samstag, 28.06.2025, 20:00 Uhr bis Sonntag, 29.06.2025, 22:45 Uhr

(ro)Am Wochenende hatten Einbrecher eine Gaststätte in Hochheim im Visier. Die Täter näherten sich zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 22:45 Uhr einem Gebäudekomplex im Königsberger Ring, in dem sich auch eine Bar befindet. Hier drangen sie gewaltsam über ein Fenster ein und entwendeten Wasserpfeifen, Tabak, Zigaretten, Alkoholika sowie Bargeld, bevor sie sich samt Beute aus dem Staub machten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Automat angegangen,

Kelkheim, Eppenhain, Am Groborn, Montag, 30.06.2025, 00:50 Uhr

(ro)In der Nacht zum Montag haben sich zwei Unbekannte an einem Lebensmittelautomaten in Kelkheim (Eppenhain) zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen versuchten gegen 00:50 Uhr zwei Täter, einen Lebensmittelautomaten in der Straße "Am Groborn" aufzuhebeln. Nachdem dies scheiterte, zog das Duo unverrichteter Dinge von dannen. Der Schaden am Automaten wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Ihre Hinweise melden Sie bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

7. Mähroboter gestohlen,

Schwalbach, Steinweg, Sonntag, 29.06.2025, 03:50 Uhr

(ro)In Schwalbach hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen Mähroboter gestohlen. Der Täter näherte sich gegen 03:50 Uhr aus Richtung Fuchstanzstraße dem Anwesen im Steinweg und kletterten über den Gartenzaun. Er nahm den Mähroboter aus der Ladestation und machte sich damit aus dem Staub. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Der Dieb hatte einen muskulösen Körperbau, trug eine weite Hose und führte einen Rucksack mit sich. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell