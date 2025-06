PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Hofheim (ots)

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß, B455 - zwischen Eppstein und Fischbach, Freitag, 28.06.2025, 13:35 Uhr,

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Eppstein und Fischbach wurden insgesamt vier Personen eingeklemmt und zum Teil schwer verletzt. Am heutigen Mittag, um 13:35 Uhr, geriet ein 25-jähriger Eppsteiner mit seinem VW Polo in den Gegenverkehr und stieß hierbei mit dem Skoda Octavia eines 67-jährigen Brecheners zusammen. In dem Skoda Octavia befanden sich zudem eine 64-jährige Brechenerin und ein 64-jähriger Kelkheimer.

Die verletzten Personen mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B455 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern gegenwärtig an. Hierzu wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeuginnen und Zeugen die sachdienlichen Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei dem zuständigen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus, unter der Rufnummer 06192 / 2079-0, zu melden.

gefertigt:

Hipler, PHK & KvD

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell