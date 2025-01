Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Einkaufsmarkt), Montag, der 27.01.2025, zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf unbekannte Weise die Heckstoßstange des geparkten PKW einer 37- jährigen aus Uslar. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen. AM PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell