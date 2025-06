PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schockanrufer erbeuten Goldschmuck +++ Geldstrafe und Fahrverbot

Hofheim (ots)

1. Schockanrufer erbeuten Goldschmuck,

Eppstein, Wiesbadener Straße, 26.06.2025, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(mv)Gestern Abend machten Betrüger in Eppstein Beute.

Gegen 18:30 Uhr kontaktierten die bislang unbekannten Täter eine Frau aus Eppstein per Telefon, gaben sich als Amtsträger aus und täuschten eine Notsituation in der Familie der Geschädigten vor. Zur Abwendung wurden Bargeld oder Wertsachen gefordert. Die geschockte Eppsteinerin übergab daraufhin gegen 21:30 Uhr an der Wohnanschrift in der Wiesbadener Straße die Wertgegenstände an die Betrüger, welche anschließend mit einem silbernen Ford Fiesta vom Tatort geflohen sind. Einer der Täter sei männlich, etwa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen. Er habe einen weißen Pullover und eine helle Hose getragen. Ein weiterer Täter sei männlich, etwa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen. Er habe dunkle nach hinten gegelte Haare und ein schwarzes T-Shirt getragen. Der dritte Täter sei ebenfalls männlich und circa 170 cm groß gewesen. Er habe eine beige Sommerhose und ein kurzärmliges Oberteil getragen.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei aus dem Main-Taunus-Kreis unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Geldstrafe und Fahrverbot,

Eschborn, Sossenheimer Straße, 27.06.2025, 0:00 Uhr bis 2:10 Uhr

(mv)Im Rahmen durchgeführter Verkehrskontrollen wurden letzte Nacht in Eschborn mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zwischen 0:00 Uhr und 02:10 Uhr wurden in der Sossenheimer Straße durch die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Bei über 10 Fahrzeugen wurde eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erkannt. Ein Fahrzeug wurde hierbei mit über 61 km/h über den erlaubten 50 km/h gemessen. Als Folgen erwarten die fahrzeugführende Person eine Geldstrafe, 2 Punkte und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

