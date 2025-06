PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Roller gestohlen +++ Brennende Mülltonnen

Hofheim (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Eschborn, Berliner Straße, Montag, 23.06.2025, 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(ro)Am Montag hatten es Einbrecher in Eschborn auf Schmuck abgesehen. Gegen 14:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im achten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Innerhalb von nur 30 Minuten durchsuchten sie die Wohnräume und ließen mehrere Schmuckstücke mitgehen, bevor sie sich samt Beute aus dem Staub machten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Roller gestohlen,

Bad Soden, Mühlweg, Freitag, 20.06.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 23.06.2025, 18:15 Uhr

(ro)In Bad Soden haben Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Motorroller gestohlen. Der Besitzer hatte seine schwarze Aprilia Mojito 50 am Freitag um 18 Uhr auf einem Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Mühlweg abgestellt. Als er am Montag um 18:15 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Zweirad, an dem zuletzt das Kennzeichen "209 CJE" angebracht war, jede Spur. Die Polizeistation Eschborn bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise.

3. Brennende Mülltonnen,

Hochheim, Dienstag, 24.06.2025, 01:47 Uhr bis 02:30 Uhr

(ro)In der Nacht zum Dienstag haben in Hochheim mehrere Mülltonnen gebrannt. Polizei und Feuerwehr wurden um 01:47 Uhr in die Nordenstädter Straße gerufen, da dort zwei Mülltonnen im Bereich eines Einkaufmarktes brannten. Unweit stellten Feuerwehrkräfte eine weitere brennende Mülltonne im Adam-Treber-Weg fest. Zu weiteren Mülltonnenbränden in der Wallauer Straße (Massenheim) rückten gegen 02:30 Uhr Polizei und Feuerwehr erneut aus. Hier stellten Polizeikräfte auf der Anfahrt ebenfalls eine brennende Mülltonne in der Untergasse fest. Alle sechs Mülltonnen wurden von den Einsatzkräften gelöscht, es bestand zu keiner Zeit die Gefahr eines Übergreifens auf Gebäude oder Fahrzeuge. Wer für die Taten verantwortlich ist und inwiefern sie in Verbindung stehen, steht im Fokus der Ermittlungen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten? Bitte setzen Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell