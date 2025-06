PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Garagenbrand +++ Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hofheim (ots)

1. Garagenbrand,

Hofheim am Taunus, Am Bräunling,

Samstag, 21.06.2025, 04:05 Uhr

(th) Am frühen Samstagmorgen, 21.06.2025 gegen 04:05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund von Rauchentwicklung in einer Garage alarmiert. Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte Flammen und Rauch aus der verschlossenen Garage wahrnehmen. Die Feuerwehr musste die betroffene Garage gewaltsam öffnen und entdeckte hierbei mehrere in Vollbrand stehende Fahrzeuge. Ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden an der Garage und den dort abgestellten Fahrzeugen bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden, sofern sie sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können.

2. Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt,

Hattersheim-Eddersheim, Bahnhofstraße,

Freitag, 20.06.2025, 17:39 Uhr

(th) Am Freitagabend kam es in Hattersheim-Eddersheim auf der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall. Die 36-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr gegen 17:39 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Frankenstraße kommend in Richtung Parkstraße. Verkehrsbedingt musste sie eine Gefahrenbremsung vollziehen. Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer, der hinter dem Mercedes fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr dem Pkw auf. Hierdurch wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter (06192) 2079-0 entgegen.

