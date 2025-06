PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: wechselseitige Körperverletzung +++ Sachbeschädigung an Bekleidungsgeschäft +++ Verkehrsunfall, Fahrer alkoholisiert +++ Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1.wechselseitige Körperverletzung,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Busbahnhof, Mittwoch, 18.06.2025, 15:00 Uhr (pa)Am Mittwoch kam es im Bereich des Busbahnhofes im Main-Taunus-Zentrum zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein zunächst verbaler Streit endete darin, dass beide Parteien aufeinander einschlugen und sich beleidigten. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeistation in Eschborn durchgeführt.

2.Sachbeschädigung an Bekleidungsgeschäft, Kriftel, Gutenbergstraße, Dienstag, 17.06.2025, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 18.06.2025, 08:30 Uhr (pa)Unbekannte beschädigten die Schiebetür eines Bekleidungsgeschäfts in Kriftel. Durch den oder die Täter wurde, vermutlich durch einen Schlag, die Eingangstür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000EUR. Anhaltspunkte für einen versuchten Einbruch liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3.Verkehrsunfall, Fahrer alkoholisiert,

Flörsheim am Main, Bürgermeister-Lauck-Straße, Mittwoch, 18.06.2025, 22:15 Uhr (pa)Am Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Flörsheim. Ein 33-jähriger Hofheimer befuhr die Bürgermeister-Lauck Straße. Ein ihm entgegenkommender 67-jähriger Flörsheimer geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und streifte hierbei das Fahrzeug des 33-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholwert von 2,08 Promille. Der nun Beschuldigte wurde für weiterer Maßnahmen auf die Polizeistation gebracht. Dort wurde ihm von einem Arzt Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er entlassen.

5.Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger, Hofheim (Taunus), Am Untertor, Parkplatz Mittwoch 18.06.2025, 14:00 Uhr (pa)Am Mittwochmittag wurde ein Fußgänger in Hofheim am Taunus bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen übersah ein 60-jährige Autofahrer beim Rückwärtsausparken einen hinter ihm querenden Fußgänger. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Der Fußgänger wurde zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

6.Verkehrsunfallflucht, Gartenzaun beschädigt, Flörsheim-Weilbach, Mainzer Straße, Dienstag, 17.06.2025 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag kam es in Weilbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich während eines Wendemanövers auf der Mainzer Straße in Höhe der Hausnummer 12, fuhr der Verursacher mit seinem Fahrzeug gegen den dortigen Metallzaun. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 500EUR. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

