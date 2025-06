PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher entwenden Inhalt aus Spendenbox +++ Cannabis-Pflanzen gestohlen +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallfluchten +++ Mann skandiert rechte Parolen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Bekleidungsgeschäft,

Hochheim am Main, Mainzer Straße, Montag, 16.06.2025, 18:45 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025, 08:20 Uhr

(tw) Bislang unbekannte Täter brachen nach Ladenschluss in ein Bekleidungsgeschäft der Mainzer Straße in Hochheim ein. In der Zeit von Montag, 18:45 Uhr bis Dienstag, 08:20 Uhr beschädigten diese durch gewaltsames Aufdrücken die Glasschiebetür des Ladengeschäfts. Aus dem Kassenbereich entwendeten die Einbrecher anschließend Münzgeld aus der dort befindlichen Spendenbox in Höhe von ca. 200 EUR und flüchteten unerkannt. Der verursachte Sachschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter (06196) 20 73 - 0 entgegen.

2. Cannabis-Pflanzen aus Kleingartenverein entwendet, Hattersheim am Main, Glockwiesenweg, Montag, 16.06.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025, 08:00 Uhr

(tw) Unbekannte entwendeten aus dem Kleingartenverein im Hattersheimer Glockwiesenweg insgesamt drei Cannabis Pflanzen aus einem dortigen Gewächshaus. Zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr zerschnitten diese mehrere Maschendrahtzäune, um sich so Zutritt zu der betreffenden Gartenparzelle zu verschaffen. Die von außen nicht sichtbaren Cannabis Pflanzen waren in einem Gewächshaus des Kleingärtners legal angepflanzt worden. Die Kosten für eine Instandsetzung der Zäune sowie einer Neubeschaffung der gestohlenen Pflanzen liegen im hohen dreistelligen Bereich.

3. E-Bike aus Vorgarten gestohlen,

Hochheim am Main, Donauschwabenstraße, Montag, 16.06.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025, 08:00 Uhr

(tw) Fahrraddiebe hatten es Montagnacht in Hochheim auf ein hochwertiges Elektrofahrrad abgesehen. Das grüne E-Bike der Marke "Cube" wurde am späten Abend vom Besitzer mittels Fahrradschloss im Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Donauschwabenstraße gesichert abgestellt. Als dieser am frühen Morgen nach draußen ging, fehlte vom Fahrrad jede Spur. Der Wert des Zweirads wurde mit ca. 2.200EUR beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06145) 54 76 - 0 um Hinweise.

4. Fahrrad aus Tiefgarage entwendet,

Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Montag, 16.06.2025, 18:45 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025 07:30 Uhr

(tw) Fahrraddiebe entwendeten in der Nacht zu Dienstag aus einer Tiefgarage am Bahnhof in Bad Soden ein Herrenfahrrad. Das graue Fahrrad der Marke "Bergamont" wurde vom Eigentümer am frühen Montagabend, gegen 18:45 Uhr, mittels Metallschloss gesichert abgestellt. Bei seiner Rückkehr war das Zweirad spurlos verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 96 95 - 0 entgegen.

5. Unfallflucht,

Flörsheim am Main, Bürgermeister-Laux-Straße, Dienstag, 17.06.2025, 14:40 Uhr

(tw) Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bürgermeister-Laux-Straße in Flörsheim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 18-jährige Flörsheimerin stand an ihrem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug und öffnete die zur Straße hinzeigende Fahrzeugtür. Während sie etwas auf der Rücksitzbank ihres weißen Opels suchte, kollidierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit der leicht geöffneten Fahrzeugtür. Die junge Frau blieb unverletzt und konnte beobachten, wie der Verkehrsteilnehmer weiter in Richtung eines Kreisverkehrs fuhr, dort wendete und erneut an der Unfallstelle vorbeifuhr. Ohne jedoch Anzuhalten entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Die Flörsheimerin konnte der nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelnden Polizei einen ca. 65-jährigen, männlichen Fahrzeugführer mit grauen kurzen Haaren beschreiben. Dieser sei in einem roten VW Kleinwagen mit MTK-Kennzeichen unterwegs gewesen. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 um Hinweise.

6. Unfallflucht durch Lkw-Fahrer,

Flörsheim am Main, Hochgewann, Dienstag, 17.06.2025, 11:50 Uhr

(tw) Hohen Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw-Gespanns in Flörsheim. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr dieser am Dienstag, gegen 11:50 Uhr die Straße "Hochgewann" und bog dort auf ein Firmengrundstück ein. Hierbei kollidierte der Sattelauflieger mit einem am Straßenrand abgestellten schwarzen Skoda Octavia. Dieser wurde hierbei erheblich beschädigt, so dass derzeit von einem Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR ausgegangen wird. Hinweise zum Gespann sowie zum Fahrer nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

7. Unfallflucht,

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 17.06.2025, 09:45 Uhr bis 16:00 Uhr

(tw) Im Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer einer grauen Mercedes B-Klasse musste mit Erschrecken feststellen, dass sein um 09:45 Uhr geparktes Fahrzeug bei seiner Rückkehr um 16:00 Uhr erhebliche Beschädigungen aufwies. Vom Unfallbeteiligten fehlte jede Spur. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der (06192) 20 79 - 0.

8. Mann skandiert rechte Parolen,

Flörsheim am Main, Hauptstraße, Mittwoch, 18.06.2025, 11:00 Uhr

(tw) Am Mittwochmorgen, gegen 11:00 Uhr wurde in Flörsheim eine männliche Person gemeldet, welche auf der Straße rechtsradikale Parolen gezeigt und gerufen haben soll. Hierbei handelt es sich um einen russischen Staatsangehörigen aus Flörsheim. Dieser konnte im Bereich der Hauptstraße durch die Ordnungspolizei der Stadt Flörsheim angetroffen und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Der 25-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

