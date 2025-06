PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeibeamte angegriffen +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Paketbote bei Auslieferung attackiert +++ Fahrrad aus Keller entwendet +++ Unklarer Unfallhergang bei gestürzter Radfahrerin

Hofheim (ots)

1. Während Polizeieinsatz angegriffen und beleidigt, Hochheim am Main, Danziger Allee, Freitag, 13.06.2025, 16:35 Uhr

(tw) Am Freitagnachmittag kam es während eines Polizeieinsatzes nach gemeldeten Streitigkeiten in Hochheim zu einem versuchten Angriff auf Polizeibeamte. Während der Personenkontrolle in der Danziger Straße versuchte eine 47-jährige Frau aus Wächtersbach mehrfach die eingesetzten Beamten zu bespucken und zu treten. Nach Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung konnte die Situation beruhigt werden. Bei den Widerstandshandlungen wurde niemand verletzt. Die 47-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstands, versuchter Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

2. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei Personenkontrolle, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Sonntag, 15.06.2025, 18:40 Uhr

(tw) Bei einem Polizeieinsatz kam es am Sonntag gegen 18:40 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte im Hofheimer Innenstadtbereich. Im Verlauf einer Personenkontrolle in der Straße "Alte Bleiche" versuchte die Kontrollierte zunächst eine zur Durchsuchung sichergestellte Tasche einer Polizeibeamtin wieder zu entreißen. Als dies misslang trat die 40-jährige Hofheimerin gezielt in Richtung der Beamten, so dass sie kontrolliert zu Boden gebracht werden musste. Hier trat und schlug die Hofheimerin weiter um sich und traf in der Folge eine der eingesetzten Beamten mit dem Fuß im Rücken sowie am Kinn. Die geschädigte Polizeibeamtin blieb ihren Angaben zufolge jedoch unverletzt. Gegen die 40-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

3. Streit eskaliert,

Hofheim am Taunus, Hofheimer Straße, Samstag, 14.06.2025, 21:52 Uhr

(tw) Zwei Bewohner einer Lorsbacher Arbeiterunterkunft gerieten am frühen Samstagabend in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf bewaffnete sich der 37-jährige polnische Beteiligte mit einer Axt, der 43-jährige polnische Beteiligte wiederum mit einem größeren Küchenmesser. Gemeinsam verließ man die Unterkunft auf die Hofheimer Straße. Aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades beider Personen kam es hier zu keinem erfolgreich verwirklichten Angriff. Beide Beteiligte einigten sich daraufhin, noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen, den Streit beizulegen, so dass sich diese wieder zurück in die Arbeiterunterkunft begaben. Beide Aggressoren wurden im Anschluss widerstandslos vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen. Die freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests ergaben Werte jenseits der zwei Promille.

4. Paketbote bei Auslieferung attackiert, Hofheim am Taunus, Zum Wiesengrund, Freitag, 13.06.2025, 18:17 Uhr

(tw) Im Rahmen einer Paketzustellung kam es am Freitag um 18:17 Uhr in Hofheim zu einem Angriff auf einen Paketzusteller. Der Auslieferer parkte sein Fahrzeug unmittelbar vor einem Mehrfamilienhaus in welches er Pakete auszuliefern hatte. Ein durch das Abstellen des Lieferfahrzeugs aufgebrachter 31-jähriger Anwohner schlug und schubste daraufhin den 30-Jährigen und forderte diesen unter Androhung weiterer Gewalt auf das Fahrzeug unverzüglich umzuparken. Als keine unmittelbare Reaktion erfolgte eilten zwei bislang unbekannte männliche Mittäter hinzu und zerrten den geschädigten Lieferanten zu seinem Fahrzeug. Hierbei wurde dieser gegen Kopf und Oberarm geschlagen und leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

5. Fahrrad aus Keller entwendet,

Eschborn, Hauptstraße, Donnerstag, 05.06.2025 bis Sonntag, 15.06.2025, 11:30 Uhr

(tw) Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Eschborn wurde im Tatzeitraum Donnerstag, 05.06.2025 bis Sonntag, 15.06.2025, 11:30 Uhr ein höherwertiges Fahrrad entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und dem dortigen unverschlossenen Fahrradkeller. Hier entfernten sie gewaltsam drei Fahrradschlösser um das weiße Elektro-Fahrrad der Marke "Cube" zu entwenden. Der Wert des Fahrrads wurde mit ca. 1.600,00 EUR angegeben. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Sollten Sie im betreffenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 96 95 - 0

6. Gestürzte Radfahrerin - Zeugenaufruf, Sulzbach (Taunus), Radweg entlang Landesstraße 3014, Samstag, 14.06.2025, 00:11 Uhr

(tw) In der Nacht zu Samstag um 00:11 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises die Mitteilung, dass eine Fahrradfahrerin auf einem Radweg entlang der Landesstraße 3014 gestürzt sei und sich hierbei verletzt habe. Vor Ort konnte eine 62-jährige Sulzbacherin auf dem Boden des Radweges liegend angetroffen werden. Hinweise auf weitere Beteiligte ergaben sich bislang keine. Bei der Erstversorgung fiel den Polizeibeamten auf, dass die 62-Jährige deutlich nach Alkohol roch, so dass in der Folge eine Blutentnahme wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt im versorgenden Krankenhaus durchgeführt wurde. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der (06192) 20 79 - 0 zu melden.

