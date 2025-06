PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus Fahrzeug +++ Fahrrad entwendet +++ Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1.Diebstahl aus Fahrzeug,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Frankenstraße, Montag, 09.06.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 07:00 Uhr

(pa)Durch einen Unbekannten wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in Eddersheim in ein Fahrzeug eingebrochen. Der Täter war fußläufig in der Frankenstraße unterwegs und zog an mehreren Fahrzeugtüren. Ein Fahrzeug war unverschlossen, sodass durch den Unbekannten mehrere Gegenstände aus dem Inneren entwendet wurden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2.Fahrrad entwendet,

Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Freitag, 13.06.2025, 19:09 Uhr

(pa)Von einem Unbekannten wurde am Freitagabend ein unverschlossenes E-Bike vor einer Pizzeria in Kelkheim entwendet. Durch die Anzeigenerstatterin wurde ihr E-Bike gegen 19:00 Uhr im Hinterhof einer Pizzeria unverschlossen abgestellt. Der Täter näherte sich fußläufig, stieg auf das E-Bike und fuhr davon. Das Fahrrad ist von der Marke "Riese und Müller" und wird auf einen Wert von ca. 5300EUR geschätzt. Der Täter wird als männlich, ca. 15-18 Jahre alt und mit dunklen, gewellten, schulterlangen Haaren beschrieben. Außerdem habe er ein schwarzes T-Shirt getragen.

Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Die Polizeistation Kelkheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 zu melden.

3.Auto beschädigt - Verursacher flüchtet, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße/Frankenallee, Freitag, 13.06.2025, 08:40 Uhr bis 10:30 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte in der Zeit von Freitag auf Samstag einen Unfall in Kelkheim und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 5 einen geparkten Opel Astra und verursachte hieran Sachschaden in Höhe von circa 300EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise werden von dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192-2079-0 entgegengenommen

4.Verkehrsunfallflucht,

Hofheim am Taunus, Neugasse, Freitag, 13.06.2025, 15:17 Uhr bis 16:30 Uhr

(pa)Am Freitagnachmittag kam es in Hofheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher touchierte in der Neugasse in Höhe der Hausnummer 13 ein am Fahrbahnrand geparkten Volvo V60 und verursachte daran einen Schaden von circa 800 EUR. Die Fahrerin oder der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeuges flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

5.Fahrzeug beim Ausparken beschädigt - Verursacher flüchtet, Eschborn, Mergenthalerallee, Freitag, 13.06.2025, 09:00 Uhr bis 16:55 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte am Freitag einen Unfall in Eschborn und entfernte sich vom Unfallort. Der Verursacher fuhr auf den Parkplatz in der Mergenthalerallee in Höhe der Hausnummer 15. Dort stieß er mit einem geparkten Seat Leon zusammen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500EUR. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim ermittelt und bittet um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

