POL-MTK: Einbrecher unterwegs +++ Geldbörse aus Auto gestohlen

Hofheim (ots)

1. Einbrecher unterwegs,

Bad Soden, Zum Geisborn, Talstraße, Sonntag, 08.06.2025, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 11.06.2025, 15:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen waren in Bad Soden Einbrecher unterwegs. Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 15:00 Uhr näherten sich unbekannte Täter einem Wohnhaus in der Talstraße und öffneten gewaltsam ein Fenster. So ins Innere gelangt, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und ließen Schmuck mitgehen. Samt Beute flüchteten die Täter unbemerkt. In der Straße "Zum Geisborn" hatten es Einbrecher auf die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Sie gelangten in der Nacht zum Mittwoch auf unbekannte Art und Weise ins Innere und scheiterten beim Versuch, die Tür zum Fahrradkeller aufzuhebeln. So zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt in beiden Fällen Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Geldbörse aus Auto gestohlen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Mühlstraße, Montag, 09.06.2025, 03:25 Uhr

(ro)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich in Eschborn (Niederhöchstadt) Unbekannte an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die beiden gegen 03:25 Uhr den weißen, in der Mühlstraße geparkten Opel Astra und entwendeten Debitkarten sowie Bargeld aus einem im Pkw verbliebenen Portemonnaie. Eine Videokamera zeichnete zwei tatverdächtigen Männer auf. Eine weitere Beschreibung der beiden liegt bislang nicht vor. Im Anschluss wurden die Debitkarten aus der Geldbörse noch genutzt, um Zigaretten aus einem Automaten zu kaufen.

Bitte denken Sie daran: Auch ein verschlossenes Auto bietet keinen Schutz für Ihre Wertsachen. Wenn dann noch Taschen, Geldbörsen oder Sonnenbrillen offen im Innenraum liegen, ist das eine zusätzliche Einladung für Diebe. Gehen Sie also auf Nummer sicher und lassen Sie keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.

Sollten Ihnen die beschriebenen Personen in Niederhöchstadt aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

