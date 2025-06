PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen +++ Fahrzeug beim Ein-/Aussteigen beschädigt und geflüchtet +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1.Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen, Kelkheim (Taunus), Münsterer Straße, Samstag, 07.06.2025, 21:00 Uhr bis Sonntag, 08.06.2025, 07:00 Uhr

(pa)Durch Unbekannte wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fahrzeuge beschädigt. In Kelkheim-Münster in der Münsterer Straße beschädigten Unbekannte insgesamt vier Fahrzeuge indem sie den Heckscheibenwischer abrissen. Hierbei entstand an allen Fahrzeugen ein Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 mit der Polizeistation Kelkheim in Verbindung zu setzen.

2.Fahrzeug beim Ein-/Aussteigen beschädigt und geflüchtet, Hofheim am Taunus, Kellereiplatz, Sonntag, 08.06.2025, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte am Sonntagabend einen Unfall und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Der Verursacher parkte sein Fahrzeug vermutlich neben dem Anzeigenerstatter auf dem Kellereiparkplatz in Hofheim am Taunus. Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen stieß der Verursacher mit seiner Fahrzeugtür gegen die des Anzeigenerstatters. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa. 1000EUR. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen

3.Verkehrsunfallflucht,

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Sonntag, 08.06.2025, zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte am Sonntagvormittag einen Unfall und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte auf einem Parkplatz im Main-Taunus-Zentrum, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten Renault Clio. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell