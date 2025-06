PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Diebstahl +++ Bewohner überrascht Einbrecher +++ PKW und Motorroller gestohlen +++ Einbrecher scheitern an Eingangstür +++ Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus PKW führt zur Festnahme, Hattersheim am Main, An der Ölmühle, Freitag, 06.06.2025, 02:15 Uhr,

(jr)Am frühen Freitagmorgen konnte ein Dieb in Hattersheim auf frischer Tat ertappt werden.

An der Ölmühle machte sich gegen 02:15 Uhr ein Mann an einem geparkten weißen Audi A5 zu schaffen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten im unmittelbaren Nahbereich den Täter festnehmen. Dieser führte das Diebesgut aus dem Audi noch mit sich.

Der festgenommene 27-Jährige wurde für Folgemaßnahmen zur Polizeistation nach Hofheim gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Anschluss wurde seine Wohnung durchsucht. Hierbei konnten weitere Gegenstände sichergestellt werden - eine Zuordnung dieser zu etwaigen weiteren Taten ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen den Täter wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer 06192 / 2079 - 0 um Hinweise.

2. Bewohner überrascht Einbrecher,

Hofheim am Taunus, Brückenstraße, Freitag, 06.06.2025, 00:58 Uhr,

(jr)In der Nacht auf Freitag brach ein Dieb in ein Lorsbacher Einfamilienhaus ein.

Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf aus der Brückenstraße. Dort hatte sich zuvor ein Täter Zugang zu einem Haus verschafft, indem er über ein Fenster eingestiegen war. Im Anschluss durchsuchte der Mann die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Bewohner des Hauses erwischten den Täter auf frischer Tat, dieser ergriff mit dem erbeuteten Schmuck und Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung.

Der Dieb kann folgendermaßen beschrieben werden. Er war ca. 170 cm groß, trug schwarze Oberbekleidung, schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer 06196 / 2073 - 0 um Hinweise.

3. Eingangstür hält stand,

Kriftel, Bahnhofstraße, Mittwoch, 28.05.2025, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 04.06.2025, 16:00 Uhr,

(jr)Im Laufe der vergangenen Woche kam es in Kriftel zu einem versuchten Einbruch in ein Massagestudio.

Wie der Polizei erst am Donnerstagmittag bekannt wurde, versuchten bislang unbekannte Täter im Laufe der letzten Woche in ein Massagestudio in der Bahnhofstraße zu gelangen. Hierzu hebelten die Unbekannten an der Haupteingangstür des Gebäudes, die Tür hielt stand, sodass es beim Versuch blieb.

Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter in nicht bekannter Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer 06196 / 2073 - 0 um Hinweise.

4. Diebstahl von Motorroller,

Eschborn, Spessartweg, Donnerstag, 05.06.2025, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr,

(jr)Am Donnerstagabend stahlen Unbekannte in Eschborn einen Motorroller von einem Parkplatz im Spessartweg.

Zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr begaben sich die bislang unbekannten Täter zu dem Motorroller, welcher auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt war. Auf bislang unbekannte Weise nahmen die Diebe den Roller an sich und entfernten sich unbemerkt. Am Roller der Marke MBK war zuletzt das Versicherungskennzeichen "024 JFC" montiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer 06196 / 9695 - 0 um Hinweise.

5. Hauseingangstür offengelassen - PKW gestohlen, Eppstein, Gräfliche Straße, Mittwoch, 04.06.2025, bis Donnerstag, 05.06.2025,

(jr)Von Mittwoch auf Donnerstag nutzte ein Unbekannter in Eppstein die Gunst der Stunde einer offenen Haustür, um einen PKW zu stehlen.

Ein Hausbewohner aus der "Gräflichen Straße" informierte am Donnerstagmittag die Kelkheimer Polizei, dass sein PKW entwendet wurde. Die bislang unbekannten Täter nutzten offenbar eine versehentlich offenstehende Haustür und gelangten so in den Hausflur. Dort nahmen sie einen Fahrzeugschlüssel für einen grauen Mercedes C220 an sich und entfernten sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Am Mercedes waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-JB 310" montiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer 06196 / 2073 - 0 um Hinweise.

6. Diebstahl von Fahrrad aus Tiefgarage, Schwalbach am Taunus, Taunusstraße, Mittwoch, 04.06.2025, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 05.06.2025, 07:30 Uhr,

(jr)Fahrraddiebe hatten es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in Schwalbach auf ein hochwertiges Fahrrad abgesehen.

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Taunusstraße ein schwarzes Fahrrad der Marke "Rose". Das Zweirad befand sich in einer Parkbucht einer Tiefgarage, welche über ein Rolltor zu erreichen ist. Die Unbekannten entwendeten das Fahrrad samt Schloss und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 2.850 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer 06196 / 9695 - 0 um Hinweise.

