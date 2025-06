PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Präventionsveranstaltung #AktionSchutzschild im MAin-Taunus-Kreis

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

Am 27. Mai 2025 fand im Landratsamt Hofheim eine Präventionsveranstaltung im Rahmen der hessenweiten Initiative "#AktionSchutzschild - Brich dein Schweigen" statt. Ziel der Veranstaltung war es, Fachkräfte aus Kindergärten und Grundschulen des Main-Taunus-Kreises im Umgang mit Verdachtsfällen sexueller Gewalt an Kindern zu sensibilisieren und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Kinder besser zu schützen.

Leitende Kriminaldirektorin Carina Lerch, die Leiterin der Polizeidirektion, eröffnete die Veranstaltung, an der rund 100 Interessierte teilnahmen, mit einem eindrucksvollen Grußwort: "Jedes Kind, das wir vor sexuellem Missbrauch schützen können, ist jede Anstrengung wert. Das sage ich nicht nur als Polizistin, sondern auch als Mutter." Sie betonte die Bedeutung der Präventionsarbeit und appellierte an die anwesenden Fachkräfte: "Schauen Sie hin und hören Sie zu, wenn Kinder sich an Sie wenden oder Sie Auffälligkeiten bemerken. Wir geben Ihnen heute für solche Fälle verschiedene Werkzeuge, Wissen und ein Netzwerk mit an die Hand."

Die Veranstaltung präsentierte vier Expertinnen, die durch praxisnahe Einblicke die Teilnehmenden ermutigten: - Anne Vohmann (Fachstelle gegen sexuelle Gewalt im Main-Taunus-Kreis): "Trauen Sie sich!" - Ihr Appell an die Fachkräfte, Unterstützung und Fachberatung einzuholen und aktiv zu werden. - Martina Schött (Wildwasser Wiesbaden e.V.): "Bilden Sie Allianzen." - Sie hob die Wichtigkeit von Netzwerken hervor, um Verdachtsfälle gemeinsam zu bewerten und professionell weiterzuleiten. Sie zeigte auch anhand eines fiktiven Fallbeispiels einen Ablauf auf. - Ulrike Lohre (Amt für Jugend, Schulen und Kultur): "Haben Sie keine Angst - wir sind genau für solche Fälle da!" - Sie ermutigte die Anwesenden, Verantwortung zu übernehmen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. - Jacqueline Hemmerich (Polizeidirektion Main-Taunus): "Hinsehen, hinhören und handeln - die drei wichtigen 'H' bei Verdachtsfällen."

Zum Ende der Veranstaltung bestand noch ausreichend Gelegenheit, den Referentinnen individuelle Fragen zu stellen und einen Austausch in großer Runde zu ermöglichen. Im Anschluss überreichte der Schutzmann vor Ort, Christian Schneider, den Referentinnen eine besondere Aufmerksamkeit: frische Erdbeeren aus Kriftel - ein süßes Dankeschön für das bittere Thema.

Die Präventionsveranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig der Schulterschluss zwischen Polizei, Fachberatungsstellen und pädagogischen Fachkräften ist. Sie bot praktische Impulse, wie Kinder vor sexueller Gewalt und Missbrauch geschützt werden können, und stärkte die Teilnehmenden in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Weitere Informationen zu Unterstützungsangeboten gibt es hier: www.hilfe-portal-missbrauch.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell