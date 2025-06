PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendliche festgenommen +++ E-Scooter entwendet +++ Diebstahl von Geldbörse aus Taxi +++ Streit im Straßenverkehr +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus Snackautomat - Jugendliche festgenommen, Eschborn, Bahnhofstraße, Dienstag, 03.06.2025, 18:10 Uhr

(jr)Am Dienstagabend entwendeten drei Jugendliche diverse Snacks aus einem Automaten am Eschborner Bahnhof.

Gegen 18:10 Uhr informierte ein Zeuge die Eschborner Polizei über einen Diebstahl aus einem Snackautomaten am Bahnhof. Die hinzugerufene Streife konnte insgesamt drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren feststellen, welche zuvor mit einem Holzstock die Ware aus dem Snackautomaten entwendet hatten, ohne diese zu bezahlen.

Gegen die Jugendlichen wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Polizei übergab sie im Anschluss an die Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten.

2. E-Scooter entwendet,

Hattersheim, Schulstraße, Dienstag, 03.06.2025, 07:40 Uhr bis 13:05 Uhr

(ro)Im Laufe des Dienstags wurde einem Schüler in Hattersheim der E-Scooter gestohlen. Während der Schulzeit hatte der Jugendliche seinen Roller der Marke "Xiaomi" auf einem Parkplatz in der Schulstraße abgestellt. Als er gegen 13:05 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte vom Zweirad jede Spur.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Diebstahl von Geldbörse aus Taxi,

Eschborn, Frankfurter Straße, Dienstag, 03.06.2025, 18:00 Uhr

(jr)Am Dienstagabend wurde einem Taxifahrer in Eschborn die Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen.

Ein 64-jähriger Taxifahrer meldete sich um 18:00 Uhr bei der Polizei. Diesem sei in der Frankfurter Straße vor einem dortigen Hotel soeben die Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet worden. Ein Mann habe sich dem stehenden Taxi genähert, die Fahrertür geöffnet und im Anschluss die in der Seitenablage befindliche Geldbörse an sich genommen.

Der bislang unbekannte Täter habe sich mitsamt der Geldbörse in unbekannte Richtung entfernt. Er kann folgendermaßen beschrieben werden. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Bekleidet sei er mit einem roten T-Shirt gewesen, zudem habe er eine Bandage an einer Hand getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 um Hinweise.

4. Streit im Straßenverkehr,

Eschborn, Alfred-Herrhausen-Allee, Montag, 02.06.2025, 19:00 Uhr

(ro)Streitigkeiten im Straßenverkehr zwischen einem 54 Jahre alter Radfahrer und einem Autofahrer in einem Eschborner Kreisverkehr in der Alfred-Herrhausen-Allee führten zu einer Anzeige bei der Polizei. Der Fahrer eines weißen Audis mit Bad Homburger Kennzeichen soll gegen 19:00 Uhr den Radfahrer von der Fahrbahn gedrängt und dabei beschimpft haben. Anschließend fuhr der Autofahrer davon. Der Fahrer wird mit einem Oberlippenbart, hoher Stirn und kurzen Haaren beschrieben. Die Polizeistation Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet, Hofheim am Taunus - Wallau, Taunusstraße, Mittwoch, 28.05.2025, 21:30 Uhr bis Freitag, 30.05.2025, 14:30 Uhr

(jr)Zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche beschädigte ein Unbekannter in Wallau einen parkenden PKW beim Vorbeifahren. Ersten Ermittlungen zu Folge streifte ein bislang unbekannter Täter im Vorbeifahren ein in der Taunusstraße geparkten weißen VW Polo und beschädigte diesen. Der Unfall muss sich zwischen Mittwoch, 28.05.2025, 21:30 Uhr und Freitag, 30.05.2025, 14:30 Uhr ereignet haben. Die bislang unbekannte Fahrerin oder Fahrer des verursachenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt unvermindert fort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Die Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer: 06192 / 2079 - 0, um Hinweise.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell